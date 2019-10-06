«Баффало» забросил 7 шайб «Нью-Джерси», у Гусева «-1»

«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Нью-Джерси» — 7:2. В составе победителей дубли оформили Сэм Райнхарт и Виктор Улофссон.

На счету российского форварда «дьяволов» Никиты Гусева показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 15.52 на льду (1.48 — в большинстве).

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«Баффало» — «Нью-Джерси» — 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Голы: Улофссон — 1 (бол., Айкел, Далин), 2:56 — 1:0. Айкел — 1 (бол., Скиннер), 17:26 — 2:0. Палмиери — 1 (Холл, Хишир), 20:37 — 2:1. Окпосо — 1 (Далин, Гиргенсонс), 22:49 — 3:1. Скиннер — 1 (М. Юханссон, Сканделла), 28:57 — 4:1. Улофссон — 2 (бол.), 33:33 — 5:1. Зэйджак — 1 (Коулман, Сиверсон), 40:58 — 5:2. Райнхарт — 1 (Маккейб, Ристолайнен), 43:56 — 6:2. Райнхарт — 2, 56:16 — 7:2.

Вратари: Хаттон — Блэквуд.

Штраф: 16 — 20.

Броски: 36 (15+12+9) — 20 (4+8+8).

Наши: — - Гусев (15.52/2/-1).

6 октября. Баффало. KeyBank Center.

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