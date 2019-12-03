«Баффало» забросил 7 шайб «Нью-Джерси», Гусев сделал передачу

«Баффало» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ разгромил «Нью-Джерси» — 7:1. Уже в первом периоде «клинки» забросили пять шайб. Ассистентский хет-трик оформил Йохан Ларссон. На счету российского нападающего гостей Никиты Гусева результативная передача, показатель полезности «-1» и 3 броска в створ за 14.18 на льду (3.53 — в большинстве).

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