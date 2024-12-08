«Баффало» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» на выезде одержала победу над «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Голы гостей забили Майкл Кесселринг, Ник Шмальц, Джек Макбэйн, Кевин Стенлунд и Михаил Сергачев. Для 26-летнего российского защитника эта заброшенная шайба стала 7-й в нынешнем сезоне. Всего на его счету 17 (7+10) очков в 26 играх. У хозяев в этом матче отличились Тайсон Козак и Иржи Кулих.