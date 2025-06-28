Хоккей
28 июня, 03:23

«Баффало» взял на драфте чешского защитника Мртка

Евгений Козинов
Корреспондент
Радим Мртка (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Баффало» под общим девятым номером на драфте НХЛ 2025 года выбрал защитника Радима Мртка. Он стал вторым европейцем, выбранным на этой церемонии.

18-летний чех в сезоне-2024/25 сыграл за «Сиэтл Тандербердз» в западной хоккейной лиге (WHL) и набрал 35 (3+32) очка в регулярке. Также на его счету 3 голевые передачи в 6 играх плей-офф.

Первый раунд драфта НХЛ проходит в Лос-Анджелесе (Калифорния). Представители клубов не присутствуют на мероприятии и работают из своих офисов.

Джека О'Брайн (в&nbsp;центре).«Сиэтл» взял на драфте НХЛ под восьмым номером О'Брайна
