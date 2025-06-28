«Баффало» взял на драфте чешского защитника Мртка

«Баффало» под общим девятым номером на драфте НХЛ 2025 года выбрал защитника Радима Мртка. Он стал вторым европейцем, выбранным на этой церемонии.

18-летний чех в сезоне-2024/25 сыграл за «Сиэтл Тандербердз» в западной хоккейной лиге (WHL) и набрал 35 (3+32) очка в регулярке. Также на его счету 3 голевые передачи в 6 играх плей-офф.

Первый раунд драфта НХЛ проходит в Лос-Анджелесе (Калифорния). Представители клубов не присутствуют на мероприятии и работают из своих офисов.