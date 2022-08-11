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«Баффало» выведет из обращения номер голкипера Райана Миллера

Иван Шитик
Корреспондент
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19 января 2023 года «Баффало» проведет торжественную церемонию в честь бывшего голкипера команды Райана Миллера. Клуб выведет из обращения 30-й номер, под которым вратарь выступал за «Клинков», сообщает сайт команды.

Всего за 18 сезонов в НХЛ в составе «Анахайма», «Ванкувера», «Сент-Луиса» и «Баффало» он провел 794 матча. В среднем за карьеру Миллер пропускал по 2,64 гола за игру и отразил 91,4% бросков.

Миллер занимает первое место по победам среди американских вратарей, на 16 опережая Джона Ванбисбрука, и 14-е в общем рейтинге вратарей.

В сезоне-2009/10 Миллер выиграл «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Миллер помог сборной США выиграть серебряные медали и был признан MVP турнира. Там он одержал пять побед в шести матчах при 1,35 гола и 94,6% сэйвов (восемь пропущенных шайб со 147 бросков).

Райан Миллер
ХК Баффало Сэйбрз
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