«Баффало» выведет из обращения номер голкипера Райана Миллера
19 января 2023 года «Баффало» проведет торжественную церемонию в честь бывшего голкипера команды Райана Миллера. Клуб выведет из обращения 30-й номер, под которым вратарь выступал за «Клинков», сообщает сайт команды.
Всего за 18 сезонов в НХЛ в составе «Анахайма», «Ванкувера», «Сент-Луиса» и «Баффало» он провел 794 матча. В среднем за карьеру Миллер пропускал по 2,64 гола за игру и отразил 91,4% бросков.
Миллер занимает первое место по победам среди американских вратарей, на 16 опережая Джона Ванбисбрука, и 14-е в общем рейтинге вратарей.
В сезоне-2009/10 Миллер выиграл «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги.
На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Миллер помог сборной США выиграть серебряные медали и был признан MVP турнира. Там он одержал пять побед в шести матчах при 1,35 гола и 94,6% сэйвов (восемь пропущенных шайб со 147 бросков).
|Столичный дивизион
|И
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|П
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|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|0
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|4
|Монреаль
|0
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|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
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|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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