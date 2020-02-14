«Баффало» выставил на драфт отказов Богосяна

«Баффало» выставил на драфт отказов защитника Зака Богосяна. Если в течении 48 часов ни один клуб не заберет 29-летнего американца, то он может быть отправлен в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Богосян в нынешнем сезоне провел за «Баффало» 19 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков. Он был выбран «Атлантой» по общим 3-м номером драфта-2008, однако из-за регулярных травм практически ни разу не провел за всю карьеру полноценную регулярку.

Его контракт с «Клинками» на 5,142 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.