«Баффало» выставил Георгиева на безусловный драфт отказов

«Баффало» выставил российского голкипера Александра Георгиева на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Баффало» в сентябре 2025 года. Он не провел ни одного матча за команду.

В сезоне-2024/25 Георгиев в 31 матче за «Сан-Хосе» одержал 7 побед и потерпел 19 поражений. Его средний коэффициент надежности составил 3,88, а процент отраженных бросков — 87,5.

23 ноября «СЭ» сообщал, что Георгиев продолжит карьеру в «Спартаке».