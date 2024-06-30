«Баффало» выкупит контракт нападающего Скиннера

Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс сообщил, что клуб выкупит оставшуюся часть контракта нападающего Джеффа Скиннера. У игрока оставалось три года до окончания соглашения в 9 миллионов долларов.

Он является самым дорогим нападающим «Сейбрз», его оклад занимает 10,2 процента платежной ведомости.

В сезоне-2023/24 канадец свой 1000-й матч в НХЛ и стал 11-м в списке самых молодых игроков в момент достижения отметки в 1000 матчей в НХЛ. Он набрал 46 (24+22) очков в 74 матчах.