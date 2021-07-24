«Баффало» выбрал первого номера драфта Оуэна Пауэра

«Баффало» на драфте НХЛ выбрал защитника Оуэна Пауэра, сообщается на официальном сайте клуба.

18-летний канадец шел под первым номером драфта-2021. Пауэр может подписать контракт новичка и сыграть в НХЛ в следующем сезоне после окончания студенческого сезона.

В минувшем сезоне Пауэр провел за университет Мичигана 26 матчей и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+18».