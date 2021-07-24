«Баффало» выбрал первого номера драфта Оуэна Пауэра
03:34
«Баффало» на драфте НХЛ выбрал защитника Оуэна Пауэра, сообщается на официальном сайте клуба.
18-летний канадец шел под первым номером драфта-2021. Пауэр может подписать контракт новичка и сыграть в НХЛ в следующем сезоне после окончания студенческого сезона.
В минувшем сезоне Пауэр провел за университет Мичигана 26 матчей и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+18».
With the No. 1 pick in the #NHLDraft, the @BuffaloSabres select Owen Power! pic.twitter.com/oNIiNsIBwH— NHL (@NHL) July 24, 2021
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