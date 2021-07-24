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«Баффало» выбрал первого номера драфта Оуэна Пауэра

03:34
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«Баффало» на драфте НХЛ выбрал защитника Оуэна Пауэра, сообщается на официальном сайте клуба.

18-летний канадец шел под первым номером драфта-2021. Пауэр может подписать контракт новичка и сыграть в НХЛ в следующем сезоне после окончания студенческого сезона.

В минувшем сезоне Пауэр провел за университет Мичигана 26 матчей и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+18».

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Сергей Разин все материалы автора

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