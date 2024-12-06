«Баффало» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в овертайме выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В составе «Джетс» отличились Габриэль Виларди, Кайл Коннор и Адам Лаури, забивший в овертайме. У «Сэйбрз» шайбы забросили Тэйг Томпсон и Дилан Козенс.