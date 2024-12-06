«Виннипег» в овертайме переиграл «Баффало»

«Виннипег» в овертайме выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Томпсон — 14 (бол., Зукер, Так), 3:27 — 1:0. Виларди — 10 (Флери, Шайфли), 4:14 — 1:1. Козенс — 6 (Бенсон, Клифтон), 11:29 — 2:1. Коннор — 14 (бол., Шайфли, Моррисси), 23:06 — 2:2. Лаури — 7 (Моррисси, Виларди), 63:59 — 2:3.

Вратари: Луукконен — Хеллибак.

Штраф: 27 — 23.

Броски: 30 (11+10+7+2) — 31 (14+12+3+2).

Наши: — - Наместников (13.02/3/-1).

6 декабря. Баффало. KeyBank Center. 14497 зрителей.