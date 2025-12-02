«Виннипег» уступил «Баффало»

«Баффало» победил «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев голы забили Джейсон Зукер, Боуэн Байрам, Джош Норрис (дважды) и Алекс Так, у гостей отличился Кайл Коннор.

«Баффало» в 26 матчах набрал 26 очков и занимает 14-е место в таблице Восточной конференции. «Виннипег» с 26 очками после 25 игр расположился на 12-м месте.

В следующем матче «Баффало» 4 декабря сыграет на выезде с «Филадельфией». «Виннипег» в тот же день встретится в гостях с «Монреалем».