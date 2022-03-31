«Баффало» дома проиграл «Виннипегу»

«Баффало» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. Победитель определился в серии буллитов. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий гостей Евгений Свенчиков провел на льду 14 с половиной минут и отметился четырьмя бросками по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Виннипег» — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гиргенсонс — 9 (Батчер, Окпосо), 14:39 — 1:0. Уилер — 11 (Дюбуа, Штястны), 24:13 — 1:1. Гиргенсонс — 10 (Йокихарью, Окпосо), 28:24 — 2:1. Эпплтон — 7 (Элерс, Хейнола), 39:39 — 2:2.

Победный буллит: Уилер.

Вратари: Андерсон — Хеллибак.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (13+9+9+6) — 27 (5+11+10+1).

Наши: — - Свечников (14.34/4/0).

31 марта. Баффало. KeyBank Center.