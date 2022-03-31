«Баффало» дома проиграл «Виннипегу»
«Баффало» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. Победитель определился в серии буллитов. «Джетс» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий гостей Евгений Свенчиков провел на льду 14 с половиной минут и отметился четырьмя бросками по воротам соперника.
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«Баффало» — «Виннипег» — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гиргенсонс — 9 (Батчер, Окпосо), 14:39 — 1:0. Уилер — 11 (Дюбуа, Штястны), 24:13 — 1:1. Гиргенсонс — 10 (Йокихарью, Окпосо), 28:24 — 2:1. Эпплтон — 7 (Элерс, Хейнола), 39:39 — 2:2.
Победный буллит: Уилер.
Вратари: Андерсон — Хеллибак.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 37 (13+9+9+6) — 27 (5+11+10+1).
Наши: — - Свечников (14.34/4/0).
31 марта. Баффало. KeyBank Center.
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|31.03
|02:00
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Баффало – Виннипег
|2 : 3 Б
|31.03
|02:30
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Детройт – Рейнджерс
|4 : 5 ОТ
|31.03
|04:30
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Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|31.03
|05:00
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Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|31.03
|05:00
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Ванкувер – Сент-Луис
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|31.03
|05:00
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