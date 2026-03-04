«Баффало» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» уступил «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Оба гола «Голден Найтс» забили российские нападающие — Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

«Баффало» одержал четвертую победу подряд и с 78 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» с 70 очками находится на четвертой строчке Западной конференции.

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