«Вегас» потерпел поражение от «Баффало», Барбашев и Дорофеев забили голы

«Вегас» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. Игра прошла на арене «КиБанк Центр» в Баффало.

Обе шайбы «Голден Найтс» забросили российские нападающие: сначала отличился Иван Барбашев, а затем — Павел Дорофеев. Теперь у первого 43 (18+25) очка в 61 игре этого сезона, а у второго — 48 (29+19) очков в 61 игре.

У «Сэйбрз» отличились Джейсон Зукер, Оуэн Пауэр и Тэйдж Томпсон.

«Баффало» одержал четвертую победу подряд и с 78 очками в 61 матче занимает 3-е место в Восточной конференции. «Вегас» идет четвертым в Западной конференции — 70 очков в 61 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. KeyBank Center (Баффало) Баффало Вегас

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