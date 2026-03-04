Дорофеев забросил 29-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 9-й минуте второго периода российский нападающий Павел Дорофеев забил гол и сделал счет 2:3. Для 25-летнего россиянина это 29-й гол в сезоне. Теперь у него 48 (29+19) очков в 61 игре.

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