Барбашев забил 18-й гол в сезоне НХЛ

«Вегас» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 7-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев и сделал счет 1:3. Для 31-летнего россиянина это 18-й гол в сезоне. Теперь у него 43 (18+25) очка в 61 игре.

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