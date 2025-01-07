«Баффало» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

«Баффало» прервал свою трехматчевую серию поражений и с 35 очками в 41 матче занимает последнее место в Восточной конференции. «Вашингтон» лидирует с 56 очками в 40 играх.