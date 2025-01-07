«Вашингтон» по буллитам проиграл «Баффало», Овечкин не набрал очков
«Баффало» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
В основное время у «Кэпиталз» дубль оформил Том Уилсон, а также один гол забил Алексей Протас. У «Сэйбрз» заброшенными шайбами отметились Алекс Так, Тэйг Томпсон и Джон-Джейсон Петерка, который реализовал победный буллит.
«Баффало» прервал свою трехматчевую серию поражений и с 35 очками в 41 матче занимает последнее место в Восточной конференции. «Вашингтон» лидирует с 56 очками в 40 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Вашингтон» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Петерка — 11, 4:42 — 1:0. Уилсон — 17 (бол., Чикран, Строум), 6:10 — 1:1. Так — 13, 21:07 — 2:1. Уилсон — 18 (Протас, Карлсон), 31:29 — 2:2. Томпсон — 19 (бол., Далин, Петерка), 32:49 — 3:2. Протас — 18 (Карлсон, Дюбуа), 55:47 — 3:3.
Победный буллит: Петерка.
Вратари: Луукконен — Линдгрен.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (9+9+4+5) — 28 (6+9+10+3).
Наши: — - Овечкин (16.42/5/0).
7 января. Баффало. KeyBank Center. 15548 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|40
|26
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|42
|24
|18
|51
|3
|Каролина
|40
|24
|16
|50
|4
|Питтсбург
|41
|17
|24
|41
|5
|Коламбус
|40
|17
|23
|40
|6
|Филадельфия
|40
|17
|23
|39
|7
|Рейнджерс
|39
|18
|21
|37
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|41
|26
|15
|54
|2
|Флорида
|40
|24
|16
|50
|3
|Бостон
|42
|20
|22
|45
|4
|Тампа-Бэй
|37
|20
|17
|42
|5
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|6
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|7
|Детройт
|39
|17
|22
|38
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|27
|14
|56
|2
|Миннесота
|40
|25
|15
|54
|3
|Даллас
|38
|24
|14
|49
|4
|Колорадо
|40
|24
|16
|49
|5
|Сент-Луис
|41
|19
|22
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|40
|13
|27
|33
|8
|Чикаго
|40
|13
|27
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|27
|12
|57
|2
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|3
|Эдмонтон
|39
|24
|15
|51
|4
|Ванкувер
|39
|18
|21
|45
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Анахайм
|39
|17
|22
|38
|7
|Сиэтл
|40
|17
|23
|37
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|7.01
|03:00
|
Баффало – Вашингтон
|4 : 3 Б
|7.01
|03:30
|
Монреаль – Ванкувер
|5 : 4 ОТ
|7.01
|05:00
|
Колорадо – Флорида
|- : -
|7.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -