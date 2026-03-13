«Вашингтон» выиграл у «Баффало», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Игра проходила на арене «КиБанк Центр» в Баффало.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 14 минут, отметился двумя бросками и одним силовым приемом.

У «Кэпс» забили Райан Леонард и Джейкоб Чикран. Единственный гол «Сэйбрз» на счету Сэма Кэррика.

«Вашингтон» набрал 73 очка в 67 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на второй строчке — 86 очков в 66 играх.