«Вашингтон» переиграл «Баффало». Овечкин забил гол и реализовал буллит
«Вашингтон» по буллитам обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Кэпиталз» прервали трехматчевую победную серию «Сэйбрз».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу с передачи соотечественника Евгения Кузнецова. Также они оба реализовали свои попытки в серии буллитов.
Ворота «Вашингтона» защищал россиянин Илья Самсонов. На его счету 20 сэйвов при 23 бросках.
«Вашингтон» идет на 8-м месте в Восточной конференции НХЛ. «Баффало» располагается на 12-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Вашингтон» — 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Манта — 7 (Бэкстрем, Уилсон), 9:15 — 0:1. Скиннер — 25 (Томпсон), 15:49 — 1:1. Дженсен — 5 (Орлов, Шири), 24:06 — 1:2. Скиннер — 26 (Самуэльссон), 30:23 — 2:2. Олофссон — 12 (Миттельштадт, Асплунд), 32:55 — 3:2. Овечкин — 41 (Кузнецов), 36:47 — 3:3.
Победный буллит: Овечкин.
Вратари: Токарски — Самсонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (4+9+5+5) — 40 (11+13+9+7).
Наши: — - Кузнецов (21.10/3/0), Овечкин (19.57/3/+1), Орлов (25.10/1/0).
26 марта. Баффало. KeyBank Center.
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|32
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|23
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|39
|24
|84
|5
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|64
|26
|38
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|23
|42
|55
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|23
|41
|51
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|64
|17
|47
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|64
|45
|19
|95
|2
|Миннесота
|62
|38
|24
|80
|3
|Сент-Луис
|63
|35
|28
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|63
|36
|27
|75
|6
|Виннипег
|65
|30
|35
|70
|7
|Чикаго
|65
|24
|41
|57
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|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|35
|31
|79
|3
|Эдмонтон
|65
|36
|29
|77
|4
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|35
|32
|74
|5
|Ванкувер
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|31
|35
|71
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
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|64
|28
|36
|64
|8
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|64
|20
|44
|46
|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|3 : 4 Б
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 1
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|- : -
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.03
|20:30
|
Даллас – Ванкувер
|- : -
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1