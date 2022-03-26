«Вашингтон» переиграл «Баффало». Овечкин забил гол и реализовал буллит

«Вашингтон» по буллитам обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Кэпиталз» прервали трехматчевую победную серию «Сэйбрз».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу с передачи соотечественника Евгения Кузнецова. Также они оба реализовали свои попытки в серии буллитов.

Ворота «Вашингтона» защищал россиянин Илья Самсонов. На его счету 20 сэйвов при 23 бросках.

«Вашингтон» идет на 8-м месте в Восточной конференции НХЛ. «Баффало» располагается на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Манта — 7 (Бэкстрем, Уилсон), 9:15 — 0:1. Скиннер — 25 (Томпсон), 15:49 — 1:1. Дженсен — 5 (Орлов, Шири), 24:06 — 1:2. Скиннер — 26 (Самуэльссон), 30:23 — 2:2. Олофссон — 12 (Миттельштадт, Асплунд), 32:55 — 3:2. Овечкин — 41 (Кузнецов), 36:47 — 3:3.

Победный буллит: Овечкин.

Вратари: Токарски — Самсонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (4+9+5+5) — 40 (11+13+9+7).

Наши: — - Кузнецов (21.10/3/0), Овечкин (19.57/3/+1), Орлов (25.10/1/0).

26 марта. Баффало. KeyBank Center.