«Вашингтон» по буллитам обыграл «Баффало», у Овечкина результативная передача

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Баффало» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер и Мартин Фехервари с передач Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. У «Сэйбрз» шайбы забросили Винс Хиностроза и Уилл Батчер. Победный буллит реализовал Ти Джей Оши.

После этого матча «Вашингтон» с 40 очками занимает второе местое в Восточной конференции, «Баффало» с 20 очками — на 13-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Эллер — 4 (Шири, Оши), 3:40 — 0:1. Хиностроза — 5 (Хагг, Брайсон), 13:48 — 1:1. Батчер — 1 (Асплунд, Окпосо), 22:09 — 2:1. Фехервари — 3 (Овечкин, Кузнецов), 45:41 — 2:2.

Победный буллит: Оши.

Вратари: Луукконен — Ванечек (64:47).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (13+10+6+2) — 42 (10+13+17+2).

Наши: — - Кузнецов (24.26/5/+1), Овечкин (25.36/6/0), Орлов (23.10/2/-1).

12 декабря. Баффало. KeyBank Center. 9554 зрителя.