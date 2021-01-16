«Вашингтон» без Самсонова обыграл «Баффало», Овечкин и Кузнецов очков не набрали

«Вашингтон» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). У «Кэпиталз» шайбы забросили Якуб Врана и Том Уилсон, а у «Сэйбрз» отличился Расмус Ристолайнен.

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, пропустивший в первой игре сезона 4 шайбы, в этой встрече на лед не выходил. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду около 15 минут каждый. Первый сделал 2 броска по ворота, а второй — 3.

«Вашингтон» с двумя победами идет на 2-м месте в Восточном дивизионе НХЛ. «Баффало» проиграл вторую встречу кряду и занимает 7-ю строчку.