«Баффало» — «Ванкувер»: видеообзор матча

«Ванкувер» в овертайме выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Ванкувер» набрал 27 очков в 22 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 10-й строчке в Восточной конференции- 24 очка в 23 играх.