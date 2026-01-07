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7 января, 05:31

«Баффало» переиграл «Ванкувер»

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Баффало» после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Баффало» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра прошла на льду «КиБанк Центра».

У «Сэйбрз» забили Тэйдж Томпсон, Райан Маклеод, Алекс Так, Зак Метса и Джош Доан. У «Кэнакс» заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Элиас Петтерссон и Лиам Эгрен.

«Баффало» набрал 48 очков в 41 матче и поднялся на 9-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 42 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 января, 03:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Ванкувер
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