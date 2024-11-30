«Ванкувер» в овертайме обыграл «Баффало»

«Ванкувер» в овертайме выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Байрам — 4 (Бенсон), 17:33 — 1:0. Дебраск — 7 (Сутер, Босер), 38:12 — 1:1. Гарлэнд — 7 (бол., Босер, Хьюз), 45:15 — 1:2. Сутер — 8 (Гарлэнд), 49:00 — 1:3. Козенс — 5, 53:18 — 2:3. Так — 8 (Козенс, Бенсон), 54:57 — 3:3. Гарлэнд — 8 (Хьюз), 63:59 — 3:4.

Вратари: Луукконен — Ланкинен.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (7+7+18+2) — 22 (6+9+6+1).

29 ноября. Баффало. KeyBank Center.