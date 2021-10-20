«Баффало» обыграл «Ванкувер». Подколзин не набрал очков

«Баффало» выиграл у «Ванкувера» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Сэйбрз» одержали третью победу кряду. «Кэнакс» проиграли третий из четырех матчей.

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин провел на льду 12 минут и отметился одним броском по воротам соперника.

«Баффало» идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Ванкувер» занимает 8-ю строчку в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Ванкувер» — 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Голы: Хорват — 1 (Пирсон, Гарлэнд), 5:57 — 0:1. Окпосо — 2 (Гиргенсонс, Далин), 8:22 — 1:1. Даулинг — 1 (Шенн, Миллер), 16:01 — 1:2. Гиргенсонс — 2 (Окпосо, Козенс), 37:37 — 2:2. Скиннер — 1 (Миллер, Козенс), 43:33 — 3:2. Томпсон — 2 (Батчер, Олофссон), 43:56 — 4:2. Асплунд — 1 (п.в.), 57:05 — 5:2.

Вратари: Андерсон — Демко (56:21 — 57:05).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 43 (11+16+16) — 34 (8+10+16).

Наши: — - Подколзин (12.00/1/-1).

20 октября. Баффало. KeyBank Center.