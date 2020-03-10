«Баффало» в серии буллитов обыграл «Вашингтон», Овечкин набрал два очка

«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Вашингтон» — 3:2. На счету капитана гостей Александра Овечкина 2 (1+1) очка, нереализованный буллит, «+2» и 6 бросков в створ за 19.24 на льду.

У Евгения Кузнецова передача, реализованный буллит и «+1» за 19.11. У Ильи Ковальчука «-1» и 5 бросков за 15.39. У Дмитрия Орлова гол, «+1», 2 броска и 2 минуты штрафа за 26.40. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.