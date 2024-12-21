«Баффало» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Баффало» — 6:3.

У гостей отличились Бобби Макманн, Остон Мэттьюс, Николас Робертсон, Макс Доми, Макс Пачиоретти и Вильям Нюландер. Шайбы «Сэйбрз» забросили Йон Петерка, Маттиас Самуэльссон и Оуэн Пауэр.