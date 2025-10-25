«Баффало» одержал победу над «Торонто»

«Баффало» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Сэйбрз» дубль оформил Маттиас Самуэльссон, а также по голу забили Иржи Кулих, Тэйдж Томпсон и Алекс Так. Заброшенные шайбы «Мэйпл Лифс» на счету Вильяма Нюландера, Остона Мэттьюса и Дакоты Джошуа.

«Баффало» набрал 8 очков в 8 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 12-й строчке — 7 очков в 8 играх.