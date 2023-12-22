«Баффало» обыграл «Торонто». Самсонов пропустил 5 шайб
«Баффало» разгромил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:3.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Торонто» — 9:3 (3:2, 3:1, 3:0)
Голы: Гринуэй — 3 (Клифтон, Бенсон), 2:27 — 1:0. Мэттьюс — 26, 7:28 — 1:1. Доми — 3 (бол., Райлли, Лильегрен), 12:39 — 1:2. Пауэр — 2 (Бенсон, Миттельштадт), 13:44 — 2:2. Скиннер — 13 (Так), 15:51 — 3:2. Далин — 9 (бол., Томпсон, Так), 24:44 — 4:2. Ярнкрок — 8 (мен., Нюландер, Лильегрен), 25:42 — 4:3. Томпсон — 9 (Так, Скиннер), 28:22 — 5:3. Окпосо — 7 (мен.), 31:04 — 6:3. Куинн — 1 (Петерка, Клифтон), 51:08 — 7:3. Скиннер — 14 (Так, Томпсон), 52:23 — 8:3. Окпосо — 8 (Кребс, Р. Джонсон), 55:02 — 9:3.
Вратари: Леви — Самсонов (Джонс, 28:22).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 34 (13+10+11) — 27 (10+5+12).
22 декабря. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|32
|18
|14
|39
|3
|Айлендерс
|32
|15
|17
|39
|4
|Вашингтон
|30
|17
|13
|38
|5
|Каролина
|33
|17
|16
|38
|6
|Нью-Джерси
|31
|16
|15
|34
|7
|Питтсбург
|31
|15
|16
|33
|8
|Коламбус
|34
|11
|23
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|30
|16
|14
|38
|3
|Флорида
|32
|18
|14
|38
|4
|Тампа-Бэй
|34
|16
|18
|37
|5
|Детройт
|32
|15
|17
|34
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|34
|14
|20
|31
|8
|Оттава
|27
|11
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|19
|12
|41
|2
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|3
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|4
|Нэшвилл
|33
|19
|14
|38
|5
|Аризона
|31
|16
|15
|34
|6
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|21
|13
|47
|2
|Ванкувер
|33
|22
|11
|46
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|34
|11
|23
|31
|6
|Эдмонтон
|30
|14
|16
|29
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|32
|9
|23
|21
|22.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|5 : 4
|22.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|1 : 4
|22.12
|03:00
|
Филадельфия – Нэшвилл
|2 : 4
|22.12
|03:00
|
Питтсбург – Каролина
|2 : 1 Б
|22.12
|03:00
|
Баффало – Торонто
|9 : 3
|22.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
|22.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Эдмонтон
|3 : 6
|22.12
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|- : -
|22.12
|04:00
|
Даллас – Ванкувер
|- : -
|22.12
|05:00
|
Колорадо – Оттава
|- : -
|22.12
|06:00
|
Анахайм – Калгари
|- : -
|22.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|32
|48
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|33
|44
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|29
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|33
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93