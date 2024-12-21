«Торонто» обыграл «Баффало», «Сэйбрз» потерпели 12-е поражение подряд
«Торонто» на выезде выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Для «Сэйбрз» это 12-е подряд поражение.
У гостей отличились Бобби Макманн, Остон Мэттьюс, Николас Робертсон, Макс Доми, Макс Пачиоретти и Вильям Нюландер. Шайбы «Сэйбрз» забросили Йон Петерка, Маттиас Самуэльссон и Оуэн Пауэр.
«Торонто» с 44 очками в 33 играх занимает 3-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет последним — 26 очков в 33 матчах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Торонто» — 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)
Голы: Макманн — 8 (Доми, Робертсон), 1:29 — 0:1. Мэттьюс — 11 (бол., В. Нюландер, Марнер), 6:05 — 0:2. Робертсон — 5 (Райлли, Тимминс), 21:53 — 0:3. Петерка — 9 (Козенс, Клифтон), 22:22 — 1:3. Доми — 3 (Макманн, Марнер), 24:27 — 1:4. Пачиоретти — 5 (В. Нюландер, Таварес), 30:47 — 1:5. Самуэльссон — 2 (Пауэр, Петерка), 35:56 — 2:5. Пауэр — 5 (Кулих, Самуэльссон), 51:56 — 3:5. В. Нюландер — 21 (п.в., Таварес, Танев), 59:40 — 3:6.
Вратари: Луукконен (Раймер, 24:27, 57:48 — 59:40) — Мюррей.
Штраф: 15 — 13.
Броски: 27 (9+11+7) — 29 (9+12+8).
21 декабря. Баффало. KeyBank Center. 18267 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|32
|22
|10
|46
|2
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|3
|Каролина
|32
|20
|12
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Рейнджерс
|32
|16
|16
|33
|6
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|33
|21
|12
|44
|2
|Флорида
|34
|21
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|34
|17
|17
|38
|5
|Оттава
|32
|17
|15
|36
|6
|Детройт
|32
|13
|19
|30
|7
|Монреаль
|32
|13
|19
|29
|8
|Баффало
|33
|11
|22
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|33
|20
|13
|44
|3
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|27
|21.12
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|3 : 1
|21.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|2 : 1 ОТ
|21.12
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|3 : 4
|21.12
|03:00
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|21.12
|04:00
|
Миннесота – Юта
|1 : 2
|21.12
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|1 : 3
|21.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
|21.12
|21:30
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -