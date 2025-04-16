«Торонто» выиграл у «Баффало»

«Торонто» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Мэйпл Ливз» одержали четвертую победу подряд.

Голами отметились Стивен Лоренц, Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс и Николас Робертсон.

«Торонто» набрал 106 очков в 81 матче и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 14-й строчке — 77 очков в 81 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Торонто» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Лоренц — 8 (Лотон, Ярнкрок), 34:15 — 0:1. Марнер — 27 (Мэттьюс, Найз), 55:39 — 0:2. Мэттьюс — 32 (п.в.), 58:08 — 0:3. Робертсон — 15 (Хольмберг, Макманн), 58:43 — 0:4.

Вратари: Луукконен (57:11 — 58:08) — Столарц.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (13+9+13) — 32 (8+11+13).

16 апреля. Баффало. KeyBank Center. 17160 зрителей.