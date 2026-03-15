«Баффало» выиграл у «Торонто» в серии буллитов

«Баффало» победил «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Оуэн Пауэр и Джек Куинн, у гостей забили Дакота Джошуа и Макс Доми. Победный буллит на счету Алекса Така.

«Баффало» (88 очков после 67 матчей) занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Торонто» (68 очков после 67 игр) располагается на 15-м месте.

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