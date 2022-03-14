Дубли Хинострозы и Кребса принесли «Баффало» победу над «Торонто» в матче на открытом воздухе

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

В составе «Сэйбрз» по дублю оформили Винс Хиностроза и Пейтон Кребс, еще одна шайба на счету Тэйга Томпсона. У «Мэйпл Ливз» отличились Онджей Каше и Остон Мэттьюс, Илья Михеев завершил встречу с показателем полезности «-1».

Отметим, игра прошла на открытом воздухе в рамках Классики наследия.

После этого матча «Баффало» с 48 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Торонто» с 79 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Торонто» — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

Голы: Каше — 11 (Нюландер, Таварес), 20:40 — 0:1. Кребс — 5 (Хиностроза, Хагг), 21:22 — 1:1. Мэттьюс — 45 (Керфут, Броди), 22:57 — 1:2. Хиностроза — 9 (Томпсон, Самуэльссон), 30:53 — 2:2. Хиностроза — 10, 45:16 — 3:2. Кребс — 6 (Козенс, Окпосо), 53:49 — 4:2. Томпсон — 24 (мен., п.в.), 57:35 — 5:2.

Вратари: Андерсон — Мразек (56:04 — 57:35).

Штраф: 30 — 32.

Броски: 38 (14+9+15) — 36 (9+18+9).

Наши: — - Любушкин (15.31/1/0), Михеев (12.58/4/-1).

13 марта. Баффало. Tim Hortons Field. 26119 зрителей.