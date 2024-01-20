«Баффало» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Баффало» — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа» выиграла пятый матч подряд и занимает шестое место на «Востоке», набрав 53 очка в 46 матчах. «Баффало» находится на 14-й строчке с 44 баллами.