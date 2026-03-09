«Баффало» победил «Тампу» в матче с 15 голами, у Кучерова две шайбы и передача

«Баффало» победил «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:7.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Доан (дубль), Джейсон Зукер (дубль), Алекс Так (дубль), Сэм Кэррик и Расмус Далин.

У гостей забили Кори Перри, Земгус Гиргенсонс, Янис Мозер, Брэйден Пойнт, Брэндон Хагель и российский нападающий Никита Кучеров (дубль). Также на счету россиянина результативный пас. В сезоне-2025/26 32-летний Кучеров в 59 матчах набрал 103 (34+69) очка.

По ходу матча «Баффало» вел со счетом 4:1, а «Тампа» — со счетом 7:5. У хозяев по итогам встречи 57 минут штрафного времени, у гостей — 45 минут.

«Баффало» одержал седьмую победу подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции с 84 очками после 64 игр. «Тампа» (82 очка после 62 игр) идет на третьем месте.