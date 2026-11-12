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Кучеров оформил дубль за 3 минуты в матче «Баффало» — «Тампа»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 5-й минуте третьего периода российский нападающий Никита Кучеров забросил шайбу и сделал счет 6:3. Для него это второй гол в матче и 7-й в сезоне.

Теперь у 33-летнего россиянина 24 (7+17) очка в 18 играх этого сезона.

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Никита Кучеров
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1 Каролина 21 16 5 34
2 Нью-Джерси 21 15 6 30
3 Рейнджерс 21 12 9 25
4 Айлендерс 19 9 10 22
5 Вашингтон 18 10 8 20
6 Филадельфия 22 6 16 18
7 Питтсбург 20 7 13 16
8 Коламбус 18 7 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 20 13 7 28
2 Монреаль 20 12 8 28
3 Оттава 21 13 8 28
4 Бостон 20 13 7 27
5 Флорида 21 12 9 26
6 Баффало 20 8 12 20
7 Детройт 21 8 13 19
8 Торонто 22 8 14 18
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1 Миннесота 22 15 7 34
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3 Колорадо 21 12 9 27
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 21 15 6 33
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