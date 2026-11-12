Кучеров оформил дубль за 3 минуты в матче «Баффало» — «Тампа»
«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
На 5-й минуте третьего периода российский нападающий Никита Кучеров забросил шайбу и сделал счет 6:3. Для него это второй гол в матче и 7-й в сезоне.
Теперь у 33-летнего россиянина 24 (7+17) очка в 18 играх этого сезона.
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