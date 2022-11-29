Три очка Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Баффало» со счетом 6:5.

В составе «Лайтнинг» по три передачи сделали Никита Кучеров и Михаил Сергачев, вратарь Андрей Василевский остался в запасе. Защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Тампа» с 27 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 19 очками — на 13-й строчке.