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Три очка Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

Сергей Разин
корреспондент
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29 ноября. «Баффало» — «Тампа» (5:6 ОТ).
Фото USA Today Sports

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Баффало» со счетом 6:5.

В составе «Лайтнинг» по три передачи сделали Никита Кучеров и Михаил Сергачев, вратарь Андрей Василевский остался в запасе. Защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Тампа» с 27 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 19 очками — на 13-й строчке.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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2 Айлендерс 23 15 8 30
3 Каролина 22 11 11 27
4 Питтсбург 22 11 11 25
5 Рейнджерс 23 10 13 24
6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 22 7 15 19
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 24 14 10 33
3 Тампа-Бэй 21 13 8 27
4 Детройт 21 11 10 26
5 Флорида 21 10 11 23
6 Монреаль 21 11 10 23
7 Баффало 22 9 13 19
8 Оттава 21 8 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 22 12 10 28
2 Виннипег 20 13 7 27
3 Колорадо 19 12 7 25
4 Сент-Луис 21 11 10 22
5 Миннесота 21 10 11 22
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 21 13 8 29
3 Лос-Анджелес 24 12 12 27
4 Эдмонтон 21 11 10 22
5 Калгари 21 9 12 21
6 Ванкувер 22 9 13 21
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29.11 03:00
Баффало – Тампа-Бэй
 5 : 6 ОТ
29.11 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 4
29.11 03:00
Коламбус – Вегас
 2 : 3 Б
29.11 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 5
29.11 04:00
Сент-Луис – Даллас
 - : -
29.11 05:30
Эдмонтон – Флорида
 - : -
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 21 36
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 22 35
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 21 32
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 22 18
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 22 16
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 21 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 14 1.99
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