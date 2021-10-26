«Тампа» без Василевского уступила «Баффало»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Баффало» со счетом 1:5.

На дубль Виктора Олофссона, а также шайбы Дрейка Каггиулы, Винса Хинострозы и Роберта Хагга гости ответили точным броском Алекса Киллорна. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался на скамейке запасных впервые в сезоне, защитник Михаил Сергачев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Тампа» набрала 5 очков в шести матчах, у «Баффало» 9 очков в шести играх.