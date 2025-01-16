«Баффало» стал первой командой в истории НХЛ, забившей без бросков в створ за период

«Баффало» стал первой командой в истории НХЛ, которая забила гол в ворота соперников, не сделав ни одного броска за период.

Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:2) 16 января. В третьем периоде форвард «Сэйбрз» Райан Маклауд пытался забросить шайбу в пустые ворота, но защитник «Харрикейнз» сломал ему клюшку. За подобное в НХЛ гол засчитывают автоматически. При этом за период «Баффало» не совершил ни одного броска в створ.

«Баффало» набрал 39 очков в 44 матчах и идет на последней строчке в Восточной конференции НХЛ.