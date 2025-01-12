«Баффало» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» на выезде победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

За «Кракен» Каапо Какко, еще по голу забили Райкер Эванс, Андре Бураковски, Оливер Бьоркстранд и Брендон Танев.

Авторами голов «Сэйбрз» стали Сэм Лафферти и Джек Куинн.

«Сиэтл» набрал 39 очков и занимает 13-е место в Западной конференции, «Баффало» расположился на последней строчке «Востока» с 37 баллами.