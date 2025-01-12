«Сиэтл» победил «Баффало», отыгравшись со счета 0:2

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Баффало» со счетом 6:2.

На шайбы Сэма Лафферти и Джека Куинна «Кракен» ответили дублем Каапо Какко, еще по голу забили Райкер Эванс, Андре Бураковски, Оливер Бьоркстранд и Брендон Танев. Гости уступали со счетом 0:2 до 32-й минуты.

После этого матча «Сиэтл» с 39 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Баффало» с 37 очками — на последней строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Сиэтл» — 2:6 (2:0, 0:2, 0:4)

Голы: Лафферти — 2 (Кребс, Петерка), 2:37 — 1:0. Куинн — 8 (бол., Далин, Петерка), 17:17 — 2:0. Эванс — 5 (Стивенсон), 32:48 — 2:1. Бураковски — 4 (Махура, Стивенсон), 39:12 — 2:2. Бьоркстранд — 12, 43:08 — 2:3. Какко — 6 (Махура, Шварц), 43:46 — 2:4. Какко — 7 (бол., Маккэн, Райт), 45:26 — 2:5. Танев — 8 (п.в., Маккэн, Олексяк), 56:25 — 2:6.

Вратари: Луукконен (55:30 — 56:25) — Даккорд.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 36 (15+9+12) — 30 (7+14+9).

Наши: -.

12 января. Баффало. KeyBank Center.