«Сиэтл» обыграл «Баффало», забросив семь шайб

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 7:4.

В составе «Кракен» по дублю оформили Джаред Макканн и Мэйсон Эпплтон, еще по шайбе забросили Карсон Соуси, Брэндон Танев и Джейден Шварц. Гости ответили дублем Джеффа Скиннера и голом Дилана Козенса.

После этого матча «Сиэтл» с 17 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Баффало» с 19 очками — на 13-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Сиэтл» — 4:7 (0:3, 2:2, 2:2)

Голы: Соуси — 3 (мен., Гурд), 5:47 — 0:1. Танев — 8 (мен.), 14:40 — 0:2. Маккэн — 9 (Олексяк, Гики), 19:04 — 0:3. Мюррей — 1 (Окпосо), 21:53 — 1:3. Маккэн — 10 (Гики, Танев), 27:59 — 1:4. Скиннер — 7 (бол., Томпсон, Далин), 37:27 — 2:4. Эпплтон — 1 (Борген, Веннберг), 38:09 — 2:5. Скиннер — 8 (Олофссон), 40:37 — 3:5. Шварц — 5 (Гурд, Донской), 53:44 — 3:6. Козенс — 6 (Окпосо, Мюррей), 58:27 — 4:6. Эпплтон — 2 (п.в., Танев, Ларссон), 59:35 — 4:7.

Вратари: Токарски (58:40) — Дриджер.

Штраф: 0 — 8.

Броски: 36 (11+12+13) — 32 (12+14+6).

Наши: — .

30 ноября. Баффало. KeyBank Center.