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7 октября, 21:00

«Баффало»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Баффало» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 14 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Хоккеисты «Баффало».
Фото USA Today Sports

Основная информация о клубе «Баффало Сейбрз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Полное название: «Баффало Сейбрз»
Город: Буффало, Нью-Йорк, США
Год основания: 1970
Главный тренер: Дон Гранато
Капитан: Кайл Окпосо
Домашняя арена (вместимость): Кибэнк-центр (на 19 070)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический

"Баффало": достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022/2023 «Сейбрз» набрали 91 очко, одержали 42 победы и финишировали на 10-й строчке в конференции. «Баффало» не вышел в плей-офф 12-й сезон подряд.

"Баффало": календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Баффало» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях против «Рейнджерс» на арене «KeyBank Center». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Сейбрз» на выезде сыграют с «Тампой» в вторник, 16 апреля (начало — 02.00 мск).

"Баффало": календарь матчей в октябре 2023

13 октября, пятница. 02:00 «Баффало» — «Рейнджерс»

15 октября, воскресенье. 02:30. «Айлендерс» — «Баффало»

18 октября, среда. 02:00. «Баффало» — «Тампа-Бэй»

20 октября, пятница. 03:00. «Сент-Луис» — «Аризона»

21 октября, суббота. 23:00. «Аризона» — «Анахайм»

25 октября, среда. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Аризона»

28 октября, суббота. 05:00. «Аризона» — «Лос-Анджелес»

31 октября, вторник. 05:00. «Аризона» — «Чикаго»

Календарь матчей «Баффало» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Баффало»

Дон Грэнато был утвержден на посту главного тренера клуба в июне 2021 года. Специалист вошел в тренерский штаб «Баффало» еще перед началом сезона?2019/2020, в марте 2020 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством в трех последних сезонах команда не смогла выйти в плей?офф.

Российские хоккеисты «Баффало»

  • Виктор Неучев (нападающий)
  • Никита Новиков (защитник)
  • Всеволод Комаров (защитник)
  • Александр Кисаков (нападающий)

«Баффало»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
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