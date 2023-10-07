«Баффало»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Баффало Сейбрз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Полное название: «Баффало Сейбрз»

Город: Буффало, Нью-Йорк, США

Год основания: 1970

Главный тренер: Дон Гранато

Капитан: Кайл Окпосо

Домашняя арена (вместимость): Кибэнк-центр (на 19 070)

Конференция: Восточная

Дивизион: Атлантический

" Баффало " : достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022/2023 «Сейбрз» набрали 91 очко, одержали 42 победы и финишировали на 10-й строчке в конференции. «Баффало» не вышел в плей-офф 12-й сезон подряд.

"Баффало": календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Баффало» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях против «Рейнджерс» на арене «KeyBank Center». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Сейбрз» на выезде сыграют с «Тампой» в вторник, 16 апреля (начало — 02.00 мск).

"Баффало": календарь матчей в октябре 2023

13 октября, пятница. 02:00 «Баффало» — «Рейнджерс»

15 октября, воскресенье. 02:30. «Айлендерс» — «Баффало»

18 октября, среда. 02:00. «Баффало» — «Тампа-Бэй»

20 октября, пятница. 03:00. «Сент-Луис» — «Аризона»

21 октября, суббота. 23:00. «Аризона» — «Анахайм»

25 октября, среда. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Аризона»

28 октября, суббота. 05:00. «Аризона» — «Лос-Анджелес»

31 октября, вторник. 05:00. «Аризона» — «Чикаго»

Календарь матчей «Баффало» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Баффало»

Дон Грэнато был утвержден на посту главного тренера клуба в июне 2021 года. Специалист вошел в тренерский штаб «Баффало» еще перед началом сезона?2019/2020, в марте 2020 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством в трех последних сезонах команда не смогла выйти в плей?офф.

Российские хоккеисты «Баффало»

Виктор Неучев (нападающий)

Никита Новиков (защитник)

Всеволод Комаров (защитник)

Александр Кисаков (нападающий)

«Баффало»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».