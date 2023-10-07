«Баффало»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Основная информация о клубе «Баффало Сейбрз» в регулярном чемпионате НХЛ.
Полное название: «Баффало Сейбрз»
Город: Буффало, Нью-Йорк, США
Год основания: 1970
Главный тренер: Дон Гранато
Капитан: Кайл Окпосо
Домашняя арена (вместимость): Кибэнк-центр (на 19 070)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический
"Баффало": достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022/2023 «Сейбрз» набрали 91 очко, одержали 42 победы и финишировали на 10-й строчке в конференции. «Баффало» не вышел в плей-офф 12-й сезон подряд.
"Баффало": календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Баффало» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях против «Рейнджерс» на арене «KeyBank Center». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Сейбрз» на выезде сыграют с «Тампой» в вторник, 16 апреля (начало — 02.00 мск).
"Баффало": календарь матчей в октябре 2023
13 октября, пятница. 02:00 «Баффало» — «Рейнджерс»
15 октября, воскресенье. 02:30. «Айлендерс» — «Баффало»
18 октября, среда. 02:00. «Баффало» — «Тампа-Бэй»
20 октября, пятница. 03:00. «Сент-Луис» — «Аризона»
21 октября, суббота. 23:00. «Аризона» — «Анахайм»
25 октября, среда. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Аризона»
28 октября, суббота. 05:00. «Аризона» — «Лос-Анджелес»
31 октября, вторник. 05:00. «Аризона» — «Чикаго»
Календарь матчей «Баффало» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Баффало»
Дон Грэнато был утвержден на посту главного тренера клуба в июне 2021 года. Специалист вошел в тренерский штаб «Баффало» еще перед началом сезона?2019/2020, в марте 2020 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством в трех последних сезонах команда не смогла выйти в плей?офф.
Российские хоккеисты «Баффало»
- Виктор Неучев (нападающий)
- Никита Новиков (защитник)
- Всеволод Комаров (защитник)
- Александр Кисаков (нападающий)
«Баффало»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -