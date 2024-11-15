«Баффало» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Баффало» на домашнем льду переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Баффало» с 17 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 15 очков.