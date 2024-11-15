«Баффало» в овертайме обыграл «Сент-Луис», Бучневич забросил одну шайбу
«Баффало» одержал победу над «Сент-Луисом» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Блюз» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский нападающий Павел Бучневич отметился одной заброшенной шайбой. Всего на его счету в этом сезоне 11 (5+6) очков.
«Баффало» с 17 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 15 очков.
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«Баффало» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Саад — 3 (Шенн, Парэйко), 3:11 — 0:1. Бенсон — 3 (Кребс, Пауэр), 12:47 — 1:1. Маклеод — 5 (Брайсон, Так), 16:49 — 2:1. Бучневич — 5 (Кайру, Нейберс), 25:25 — 2:2. Саад — 4 (Шенн, Холлоуэй), 37:15 — 2:3. Так — 5 (Маклеод, Байрам), 52:57 — 3:3. Далин — 4 (бол., Петерка, Куинн), 61:33 — 4:3.
Вратари: Леви — Биннингтон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (16+10+6+1) — 27 (8+11+8+0).
Наши: — - Бучневич (18.19/4/0), Торопченко (14.50/2/0).
15 ноября. Баффало. KeyBank Center. 13 943 зрителя.
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Оттава – Филадельфия
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Флорида – Нью-Джерси
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Баффало – Сент-Луис
|4 : 3 ОТ
|15.11
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Миннесота – Монреаль
|3 : 0
|15.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|7 : 2
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|05:00
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Эдмонтон – Нэшвилл
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Сиэтл – Чикаго
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