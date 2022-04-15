5 очков Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Баффало»

«Сент-Луис» крупно обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Блюз» одержали седьмую победу подряд.

Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил три шайбы и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

На счету российского форварда Павла Бучневича один гол и одна голевая передача.