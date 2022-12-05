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Сегодня, 05:37

«Баффало» обыграл «Сан-Хосе». Барабанов и Свечников очков не набрали

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Баффало» на своем льду выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Шаркс» потерпели третье поражение подряд.

Российские игроки «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов результативными действиями не отметились.

«Сан-Хосе» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 20 очков. «Баффало» располагается на 13-й строчке в Восточной конференции — 23 очка.

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«Баффало» — «Сан-Хосе» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Голы: Томпсон — 16 (бол., Далин, Козенс), 9:19 — 1:0. Бонино — 1 (Канин, Карлссон), 13:40 — 1:1. Лабанк — 5 (бол., Беннинг, Нието), 16:19 — 1:2. Петерка — 6 (Козенс), 20:16 — 2:2. Скиннер — 12 (Йокихарью), 24:21 — 3:2. Куинн — 5 (бол., Олофссон, Далин), 33:45 — 4:2. Куинн — 6 (Козенс), 51:23 — 5:2. Линдблом — 1 (Власик, Кутюр), 51:52 — 5:3. Так — 12 (п.в., Скиннер, Томпсон), 56:37 — 6:3.

Вратари: Луукконен — Делл (55:34 — 56:37).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (15+13+10) — 29 (13+6+10).

Наши: — - Барабанов (16.57/4/-2), Свечников (16.26/0/0).

5 декабря. Баффало. KeyBank Center. 13655 зрителей.

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НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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