«Баффало» обыграл «Сан-Хосе». Барабанов и Свечников очков не набрали
«Баффало» на своем льду выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Шаркс» потерпели третье поражение подряд.
Российские игроки «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов результативными действиями не отметились.
«Сан-Хосе» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 20 очков. «Баффало» располагается на 13-й строчке в Восточной конференции — 23 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Сан-Хосе» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
Голы: Томпсон — 16 (бол., Далин, Козенс), 9:19 — 1:0. Бонино — 1 (Канин, Карлссон), 13:40 — 1:1. Лабанк — 5 (бол., Беннинг, Нието), 16:19 — 1:2. Петерка — 6 (Козенс), 20:16 — 2:2. Скиннер — 12 (Йокихарью), 24:21 — 3:2. Куинн — 5 (бол., Олофссон, Далин), 33:45 — 4:2. Куинн — 6 (Козенс), 51:23 — 5:2. Линдблом — 1 (Власик, Кутюр), 51:52 — 5:3. Так — 12 (п.в., Скиннер, Томпсон), 56:37 — 6:3.
Вратари: Луукконен — Делл (55:34 — 56:37).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 38 (15+13+10) — 29 (13+6+10).
Наши: — - Барабанов (16.57/4/-2), Свечников (16.26/0/0).
5 декабря. Баффало. KeyBank Center. 13655 зрителей.
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|Нью-Джерси
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|5
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|14
|11
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|3
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|25
|15
|10
|30
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|25
|13
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|30
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|Рейнджерс
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|11
|15
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|11
|36
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|9
|31
|4
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|12
|12
|29
|5
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
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|25
|11
|14
|23
|8
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|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|25
|14
|11
|33
|2
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|23
|15
|8
|31
|3
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|24
|13
|11
|28
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|Колорадо
|22
|13
|9
|27
|5
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|23
|12
|11
|26
|6
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|24
|11
|13
|22
|7
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|22
|7
|15
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|7
|16
|18
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|И
|В
|П
|О
|1
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|26
|18
|8
|37
|2
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|24
|15
|9
|33
|3
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|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|25
|14
|11
|28
|5
|Калгари
|24
|11
|13
|25
|6
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|25
|10
|15
|23
|7
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|20
|20
|8
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|6
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|15
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|02:00
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Коламбус – Детройт
|2 : 4
|5.12
|03:00
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Баффало – Сан-Хосе
|6 : 3
|5.12
|03:30
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Айлендерс – Чикаго
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|47
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|25
|42
|
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Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|41
|И
|Г
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|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|21
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12