«Баффало» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Рейнджерс» на выезде обыграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

За нью-йоркскую команду шайбы забросили Мика Зибанеджад, Райлли Смит и Адам Фокс.

Авторами голов «Сэйбрз» стали Оуэн Пауэр и Тейдж Томпсон.

«Рейнджерс» с 31 очком расположились на 7-й строчке Восточной конференции, «Баффало» набрал 26 очков и идет 15-м.